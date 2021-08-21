إليكم موعد عرض فيلم جيمس بوند الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكر الحساب الرسمي لسلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة على “تويتر” أن موعد العرض العالمي الأول للفيلم الجديد من السلسلة والذي يحمل إسم (نو تايم تو داي) أو “لا وقت للموت” هو 28 أيلول.

وجاء الإعلان ليدحض شكوكاً في وسائل إعلام معنية بالترفيه بشأن موعد العرض الأول وقالت إنه قد يتأجل مجدداً بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض مناطق العالم مما أدى لتراجع حاد في شباك التذاكر في دور العرض السينمائي في الأسابيع الماضية.

وذكرت تغريدة على حساب بوند على “تويتر” أن العرض العالمي الأول للفيلم سيقام في لندت في 28 أيلول. وتم تأجيل موعد عرض الفيلم ثلاث مرات منذ بدء الجائحة في آذار 2020 مع إغلاق دور العرض السينمائي حول العالم لأبوابها.