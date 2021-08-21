الإعلامي وائل الإبراشي يعلن تحسّن حالته: كورونا مميتة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعاني الإعلامي وائل الإبراشي من ظروف صحية صعبة منذ إصابته بفيروس كورونا قبل أشهر عدّة، وتشغل حالته اهتمام كثيرين.

وكشف صديق له يُدعى سامي عبد الراضي أن حالته الصحية أصبحت أفضل، مشيراً إلى أنه اطمأن عليه خلال اتصال هاتفي.

وقال، عبر “فايسبوك”: “اتصلت قبل قليل بالحبيب الغالي وائل الإبراشي، وتوقّعت أنه لن يرد مثلما حدث في مرات سابقة، حيث منعه المرض من ذلك، بسبب خضوعه لعزلة إجبارية منذ شهور طويلة”.

وتابع: “لم أصدّق أنه أجاب وقال: نعم يا سامي واحشني جداً، نجوت من كورونا، إنها مميتة، مميتة يا سامي، الحمد لله، أصبحت أفضل بكثير وسوف أعود قريباً على الشاشة… لكن بعمل علاج طبيعي وادعو لي”.

واختتم: “قلت له أنت واحشني ونفتقدك وجمهورك منتظر مناوشاتك ومعاركك وطلتك وحلاوة موضوعاتك”.