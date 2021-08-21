الزواج الرابع.. أحمد سعد يعقد قرانه اليوم بسريّة تامة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعقد الفنان أحمد سعد قرانه اليوم على عارضة الأزياء علياء بسيوني بسريّة تامة، وهي الزيجة الرابعة له بعد ارتباطه بزوجته الأولى لبنى بيومي، التي أنجب منها أولاده، قبل أن ينفصل عنها ويتزوج الفنانة ريم البارودي، ثمّ سمية الخشاب، التي انفصل عنها أيضاً.

ويحضر عدد من أصدقاء العروسين المقرّبين وأقاربهما عقد القران، الذي كان مقرّراً إقامته منذ أسابيع عدّة إلّا أنهما انفصلا بعد خلافات بينهما، قبل أن تعود علاقتهما إلى طبيعتها مرة أخرى.

وكان سعد ولبنى قد أعلنا العام الماضي ارتباطهما، وكتب عبر “إنستغرام”: “اليوم عيد ميلادي وخطوبتي، أتعلمون لماذا جمعتهما في التاريخ نفسه؟ لأن تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي، حدّ فهم قصدي إيه؟”.

وطرح منذ أيام الأغنية الدعائية لفيلم “200 جنيه” عبر “يوتيوب”، وهو من كلمات عبدالله حسن، ومن ألحان إسلام معز، ومن توزيع عمرو صلاح. وقد تقرّر عرض العمل في دُور العرض السينمائيّ في 25 آب الجاري.