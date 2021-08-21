إبنة أحمد حلمي تطلب منه التوقف عن هذا الأمر.. وهو يردّ بطريقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصلت”لي لي” ابنة الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، مع متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام”، وردت على بعض أسئلتهم، لتكشف عن بعض الأشياء التي لا يعرفها عنها الجمهور.

وتلقت “لي لي” سؤالا من والدها: قال فيه “إيه السؤال اللي نفسك مسألهولكيش أبدا؟”.

وجاوبت بصراحة وقالت إنها لا تريده أن يسألها متى ستعود إلى المنزل.

وعاد حلمي للرد بطريقته الطريفة على ابنته وقال لها إنه لن يسألها هذا السؤال مجددا لأنها لن تخرج مرة أخرى.

و “لي لي” هي الابنة الكبرى لأحمد حلمي ومنى زكي وتبلغ من العمر 18 عاما، لسنوات لم تظهر للإعلام ولم ينشر والديها أي صور لها، حتى قررت الظهور معهما في بعض المناسبات، ثم بدأت مشروعا خاصا بها وهو الرسم على الملابس، ودائما ما يساندها والديها.