بالصور – أحمد الفيشاوي يستعرض تدريباته الرياضية الشاقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابة علي “إنستغرام”، مجموعة من الصور الجديدة وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة لرفع لياقته البدنية.

ونالت الصور إعجاب متابعيه وتفاعلوا معها بتعليقاتهم المختلفة والتي جاءت معظمها تشيد بحرص الفيشاوي على لياقته.

وينتظر الفيشاوي عرض فيلم “ريتسا” من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري.

ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، وكارولين عزمي ومي الغيطي ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص، وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطا بينها.

ويعد الفيلم من نوعية الأفلام الرومانسية ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي في حقبتين مختلفتين من الزمن وهما الخمسينيات والوقت الحالي.