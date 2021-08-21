نيكولا معوض يُشوِّق جمهوره لفيلمه الجديد “ماكو”.. ويكشف موعد عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق الفنان اللبناني نيكولا معوض جمهوره لفيلمه الجديد “ماكو”، الذي يُعدُّ أول عملٍ له في السينما المصرية، وأول فيلم من نوعه في الوطن العربي.

ونشر معوض، عبر حسابه في “إنستغرام”، مقطع تشويقياً لفيلمه الجديد، وعلّق قائلاً: “فَخور إنّ أوِّل فيلم ليّ في السينما المصريّة هو أوِّل فيلم من نوعُه في الوطن العربي، فَخور بالمُمَثِّلين الهائلين اللي في الفيلم”.

وأضاف معوض: “فخور بالمنتج (المُغامِر) محمد الشّريف، بشُغل مدير التصوير محمود بشير الرّائع، وفَخور بصاحبي وأخوي هشام الرَّشيدي اللي فضل متمَسِّك بحِلمُه لحَدّ ما حقّقُه”.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع منشور نيكولا معوض، حيث علّق الفنان اللبناني جو طراد بقوله: “مبروك”، وعقّبت الفنانة السورية دانا مارديني، قائلةً: “ألف مبروك يا روح الروح بتستاهل كل شيء حلو ومميز، وإلى التميز القادم بإذن الله”.

وفي وقتٍ سابق، قال الفنان اللبناني إنّه يشعر بالذنب بسبب فرحته بعد انتهاء تصوير مسلسله الجديد خارج بلاده، حيث إنّ بلده وشعبه يُعانون بعض الأزمات خلال الوقت الحالي، مؤكداً أنّه سوف يعود لبلاده ليقف بجانب الشعب اللبناني.

وأضاف عبر حسابه في “إنستغرام”: “بعد 3 أيام بيخلص مسلسل صارلي 6 شهور عم صوره برّات لبنان.. عا قد شعوري بالفرح بهذا المشروع، شعوري بالذَّنب.. ذَنب إني مبسوط وقت اللي لبنان عم بينازِع”، مضيفاً: “ذَنب إني عم بشتغل وقت اللي أصحابي بلبنان بلا شغل.. ذَنب إني عم طلِّع مصاري وقت اللي في عِيَل عم تشتهي تاكُل..هاي أول مرة بحياتي بقعد 6 شهور بعيد عن لبنان.. كل حدا عم بحكي معو بيسألني شو راجع أعمل.. ليه راجع عا لبنان وقت اللي فيك تبقى برّا؟”.

ومؤخراً شارك معوض مقطع فيديو أثناء احتفاله بحفل زفافه من حبيبته الأوكرانية على البحر، وذلك عبر حسابه في “إنستغرام “، قائلاً: “اتجوزنا للمرة الأولى والأخيرة”.

ووجّه معوض رسالةً رومانسيةً لزوجته في هذا الفيديو يقول فيها: “وجودكِ بحياتي دليل على قد إيه الله بيحبني.. ساعات كتير بحس أني ما بستاهلكِ.. وكتير لما بطلع عليكِ من بعيد بقول أووف شو حلوة هالهدية في حياتي”.

وبادلته زوجته هذا الغزل، معلِّقةً: “عندما أنظر إليكَ أرى حياتي بأكملها أمامي.. وأشعر بفيض بركة الله على حياتي.. وأوعدك أنني سأحمل قلبي إليكَ أينما حللت.. لأن حياة واحدة معك غير كافية”.