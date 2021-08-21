فيديو.. رنا سماحة تكشف عن حملها الأول: "إحساس كبير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت الفنانة الشابة رنا سماحة جمهورها بفيديو على "أنستقرام" أعلنت حملها في طفلها الأول من من زوجها الملحن سامر أبوطالب.

وظهرت سماحة في الفيديو وهي تشير إلى بطنها حيث تظهر علامات الحمل عليها، معلقة: "إحساس كبير.. شعور خطير بحاجة جامدة بتربطنا".

وانهالت التعليقات والتهاني من جمهور ومحبي الفنانة رنا سماحة، حيث كتبت أحدهم: "أحلى مامي فى الدنيا يشرف على خير البيبى القمر".

وقالت أخرى: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا حبيبتي ربنا يكملك على خير ونشوف أحلى بيبي في الدنيا"، فيما علّق متابع ثالث قائلاً: "ما شاء الله مبروك يا جميلة".

وتستعد رنا سماحة لإحياء حفل غنائي في 7 سبتمبر/أيلول المقبل، على مسرح النهر بساقية الصاوي بالزمالك.

وطرحت سماحة مؤخراً ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "7 رجالة"، ويضم 10 أغاني تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي: "خانت نفسها، تتر النهاية، 100 مليون عاملة، 7 رجالة، حياتي تخصني، اسمه إيه، عندي الجرأة، نقطة ضعف، قلبي معلم، بقيت شبهك".



