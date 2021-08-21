بلقيس تطرح أغنية "دبلوماسي" على يوتيوب.. وتثير الجدل في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي أول أغنية لها باللهجة المصرية والتي تحمل اسم "دبلوماسي" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع جلال حمداوي، أما الفيديو كليب فمن إخراج على أبوطالب

وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو يجمع بين الفنان المصري محمد رمضان والفنانة بلقيس بالساحل الشمالي بإحدى السهرات.

وظهرت بلقيس في الفيديو وهي ترقص مع رمضان على نغمات أغنيته "ثابت" التي طرحها مؤخراً عبر قناته على "يوتيوب".





وأثار هذا الفيديو حالة من الجدل، ووضع بلقيس في مرمى النقد، وجاءت تعليقات الجمهور لتنتقد إطلالتها ورقصتها مع رمضان.

يذكر أن آخر حفلات الفنانة بلقيس أقيمت على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وحققت نجاحاً كبيراً، ووصفه النقاد بأنه "مبهر" وكامل العدد.

وقدمت بلقيس خلال الحفل باقة من أفضل أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور.



