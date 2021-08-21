فيديو.. "خناقة" بين أحمد حلمي ومنى زكي على "تيك توك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر النجم أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي في مقطع فيديو جديد، عبر برنامج "تيك توك" وهما يتشاجران ولا يوجد بينهما وسيلة للتفاهم.

المقطع الكوميدي لاقى إعجاب قطاع عريض من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وظهر حلمي ومنى زكي خلاله في حوار طريف، وفيه تقلد منى زكي لحظة انفعال المذيعة مريم أمين في أحد برامج المقالب، حيث قام المذيع باستفزازها من خلال توجيه أسئلة خارج السياق.



يذكر أن النجم أحمد حلمي قرر العودة للسينما بفيلم يحمل اسم "إكس"، والذى تشاركه البطولة فيه النجمة روبي، ونسرين أمين، ويبدأ تصويره نهاية أغسطس/ آب الجاري.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة"، والذي دارت أحداثه حول كيان سري متخصص في سرقة الأشياء القيمة والتذكارية والآثار ويقوم الكيان بضم عنصر جديد هو يكن (أحمد حلمي) لسرقة "بروش" في الستينيات، ثم يجتمعون بعد 30 عامًا من عملية السرقة، لبيع البروش ويتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة.