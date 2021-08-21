شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمتها الصحية.. أول ظهور لـ مها أحمد ترقص مع ابنها بحفل محمد رمضان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة مها أحمد مع نجلها عادل مجدي كامل فى حفل النجم محمد رمضان بالساحل الشمالي، أمس الجمعة، والذي يعد أول تواجد لها بمناسبة اجتماعية بعد أزمتها الصحية الأخيرة التي دخلت على أثرها للمستشفي، حيث شاركت بالغناء والرقص مع نجلها على أنغام أغنيات محمد رمضان بالحفل.

وكان الفنان مجدى كامل - زوج الفنانة مها أحمد - قال لـ"الخليج 365" - فى تصريحات سابقة بداية شهر أغسطس الجارى - إن زوجته أصيبت فجأة بمغص كلوى وتضخم فى القولون، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور، مضيفًا أن الأطباء طمأنوه على حالتها وبالفعل خرجت من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم.

من ناحية أخرى، تالق النجم محمد رمضان في حفله بالساحل الشمالي أمس والذي قدمه تحت عنوان "أقوي حفلة في الساحل"، وبدأ العرض بمجسم على شاشة كبيرة على المسرح لمحمد رمضان، علي أنغام أغنية "نمبر وان" ليظهر فجأة على المسرح بسيارته لامبورجيني المطلية بمياه الذهب ويخطف أنظار الحضور.

ورفع الحفل الذي تنظمه شركة تذكرتي، لافتة "كامل العدد"، حيث حضره عدد غير مسبوق من الجمهور، وقدم "رمضان" خلال الحفل باقة من الأغاني ما بين الجديد والقديم من بينهم "ثابت" "نمبر وان" وغيرهم، وشاركه الجمهور الغناء.