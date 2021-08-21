شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يغنى لابنه "جونيور" وعروسته فى فيديو جديد من حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم السوري جورج وسوف في فيديو جديد من حفل زفاف ابنه "جونيور"، الذى أقيم مساء أمس الجمعة، خلال غنائه له إحدى أغنياته وهو جالس بمكانه، بمشاركة الفنان زياد برجى، الذي ترك له "الميكروفون" ليغنى وسط تفاعل واسع من جانب الحاضرين.



جورج وسوف

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو آخر من حفل الزفاف، يظهر به جورج وهو جالس علي طاولته الخاصة، بينما جاءت إليه زوجة ابنه، وظلت ترقص معه، ثم قبل جورج يدها.



جورج وزوجة ابنه

ونشر الإعلامى نيشان، عبر حسابه بموقع إنستجرام، فيديوهات وصورا من حفل الزفاف وهنأ "أبو وديع" بحفل زفاف ابنه قائلاً: "ألف مبروك أبو وديع.. حفل زفاف ابن جورج وسوف جونيور".

وكان آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها على مدى أكثر من خمسة أيام فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمين.