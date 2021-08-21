شكرا لقرائتكم خبر عن "أقوى حفلة بالساحل" محمد رمضان يتألق ويدخل المسرح بسيارته.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق محمد رمضان في حفله بالساحل الشمالي أمس والذي قدمه تحت عنوان "أقوي حفلة في الساحل"، وبدأ العرض بمجسم على شاشة كبيرة على المسرح لمحمد رمضان، علي أنغام أغنية "نمبر وان" ليظهر فجأة على المسرح بسيارته لامبورجيني المطلية بمياه الذهب ويخطف أنظار الحضور.













ورفع الحفل الذي تنظمه شركة تذكرتي، لافتة "كامل العدد"، حيث حضره عدد غير مسبوق من الجمهور، وقدم محمد رمضان خلال الحفل باقة من الأغاني ما بين الجديد والقديم من بينهم "ثابت ونمبر وان" وغيرهم، وشاركه الجمهور الغناء.



















يشار إلى أن محمد رمضان طرح مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ثابت"، على موقع "يوتيوب"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية رواجا واسعا بعد أن حقق 17 مليون مشاهدة فى خلال شهر، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب.

كما طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "على الله"، وذلك من خلال قناته على موقع يوتيوب، حيث ظهر خلال الكليب بزى بدوى، في الصحراء وهو يمسك بسلاح فى يديه، بالإضافة لقيادة أكثر من سيارة خلال الكليب.

وكانت آخر أعمال محمد رمضان في دراما رمضان هذا العام بعدما قدم مسلسل "موسى" وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.