شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد النهائى للمشاركة بمهرجان أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن الموعد النهائى لتلقى المشاركة فى دورته الـ22، والتى من المفترض انطلاقها يوم 4 ديسمبر وتستمر حتى 12 من الشهر نفسه، وقالت مديرة المهرجان نصاف بن حفصية، لـ"الخليج 365"، إن يوم 7 سبتمبر هو اليوم الأخير وبعدها سيتم إغلاق باب المشاركة لتبدأ اللجنة عملها.

أيام قرطاج المسرحية مهرجان دولى يخصص مسابقة رسمية للعروض الوطنية والعربية والأفريقية وينفتح على التجارب المسرحية من دول الجنوب والعالم، وخلال الدورة الأخيرة للمهرجان كرم خلالها المخرج المصرى المسرحى الكبير سمير العصفورى، كما حصدت مصر الجائزة الكبرى كأفضل عرض مسرحى بمسرحية "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم وحصدت تونس جائزة أفضل ممثلة.

وتتولى إدارة المهرجان فى هذه الدورة ولأول مرة الفنانة التونسية نصاف بن حفصية وهى خريجة المعهد العالى للفنون الدرامية بتونس وحاصلة على الأستاذية فى المسرح عام 1995 ماجستير علوم ثقافية اختصاص مسرح وفنون العرض 2006، ومن أبرز أعمالها اضحك للدنيا إخراج عبد الرزاق الحمامى، وشرع الحب إخراج حمادى عرافة وإخوة وزمان إخراج حمادى عرافة وعطر الغضب إخراج حبيب المسلمانى وحسابات وعقابات إخراج حبيب المسلمانى وعودة المنيار إخراج حبيب المسلمانى والليالى البيض إخراج الحبيب المسلماني وصيد الريم إخراج علي منصور وعبد القادر الجربي.