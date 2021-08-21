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دينا تكشف لـ"الخليج 365" حقيقة تجسيد شخصية السيدة زينب وسر ظهورها بالحجاب

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القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة دينا، خلال اليومين الماضيين، الجدل بعد نشرها صور ارتدت خلالها العباءة والحجاب باللون الأبيض، ما دفع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى للتساؤل عن سبب ارتداء دينا للحجاب هل من أجل عمل سينمائى أو مسلسل درامى، واكتفت الفنانة دينا بنشر الصور ولم توضح أى تفاصيل حول الصور غير كتابة كلمة "قريبا".

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وقالت الفنانة دينا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن سر ارتدائها للحجاب هو ما تستدعيه الشخصية التى تجسدها فى مسلسلها الجديد الذى يحمل اسم "السيدة زينب"، والتى تواصل تصويره حاليا داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وليس صحيح ما قيل عن ارتدائها للحجاب في حياتها الحقيقية".

 

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وأضافت الفنانة دينا: "ناس كتير افتكرت إنى هعمل شخصية السيدة زينب نفسها لكن هذا غير صحيح، والمسلسل مكون من 60 حلقة ويشاركها فيه الفنانة سوسن بدر، ويتناول المسلسل عدة قضايا اجتماعية إنسانية تدور داخل حى السيدة زينب وليس له علاقة بشخصية السيدة زينب نفسها، كما أنها تجسد شخصية سيدة محجبة ضمن الأحداث، والمسلسل لا يحمل أى بعد دينى تماما كما ظن الكثير".

 

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فى سياق مختلف تشارك الفنانة الإستعراضية دينا فى مسلسل "البحث عن علا"، مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم هند صبرى ويسرا وشيرين رضا وندى موسى، والمقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

 

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مسلسل "البحث عن علا" بطولة هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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