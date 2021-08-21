"في قلبي الفن.. نور وسلام".. شريهان توجه رسالة جديدة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان، على توجيه رسالة جديدة لجمهورها.

ونشرت شريهان، صورتين لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت "في قلبي الفن.. نور وسلام".

وعُرض للفنانة شريهان مسرحية "كوكو شانيل" التي شهدت عودتها إلى الساحة الفنية بعد غياب 15 عاما، وذلك عبر منصة "شاهد".

المسرحية من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.