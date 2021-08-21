"في حتة تانية لوحده".. أحمد حلمي ينشر هذا الفيديو لأحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر الفنان أحمد حلمي، مقطع فيديو للنجم الكبير الراحل أحمد زكي، من حواره مع برنامج "ضيفنا الليلة" مع المذيعة سامية الأتربي عبر شاشة التليفزيون المصري.

أحمد زكي يتحدث في الفيديو الذي نشره "حلمي" عبر "ستوري إنستجرام"، ويقول إنه يحاول من خلال أعماله أن "يطرق مشاكل ممكن تعين البني آدم على حياته".

ويقول زكي عن فيلمه "أنا لا أكذب ولكني أتجمل": "في أولاد كتير أوي كانوا بياخدوا الأتوبيس من الجيزة، وكانوا متضايقين من الواقع بتاعهم وأنهم ساكنين في المنطقة دي، بعد ما اتعرض الفيلم بدأوا ياخدوا الأتوبيس من نفس المنطقة.. مش عيب أبدا أني أبقى فقير، العيب أني أبقى فقير في دماغي وأحاسيسي.. ده فيلم واحد أعان ناس على واقعهم".

وعلّق أحمد حلمي على الفيديو الذي نشره لأحمد زكي، قائلا: "فنان.. عظيم.. ومدرسة.. في حتة تانية لوحده".

ورحل أحمد زكي عن عالمنا في 27 مارس 2005 خلال تصويره لفيلمه الأخير "حليم"، عن عمر يناهز 56 عامًا، جراء مضاعفات الإصابة بمرض سرطان الرئة.