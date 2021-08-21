تحديد موعد إطلاق فيلم جيمس بوند “لا وقت للموت”

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعد سلسلة طويلة من التأجيلات نتيجة تفشي فيروس “كورونا” المستجد، كشفت الشركة المنتجة لأحدث أفلام العميل السري البريطاني “جيمس بوند”، الجمعة، عن موعد طرح أحدث أفلامه السينمائية.

وأعلنت الحسابات الرسمية لأفلام “جيمس بوند” على مواقع التواصل الاجتماعي أن موعد العرض العالمي الأول للفيلم الجديد “No Time to Die” (لا وقت للموت) هو 28 سبتمبر.

وتأجل عرض الفيلم 3 مرات منذ بدء الجائحة في شهر مارس/ آذار 2020، مع إغلاق دور العرض السينمائي حول العالم لأبوابها.

وكان من المقرر أصلا طرح فيلم “No Time to Die”، وهو من إنتاج وتوزيع شركة “إم جي إم” و”يونيفرسال بيكتشرز”، في دور العرض في أبريل/نيسان الماضي 2020، ثم تأجل العرض إلى أكتوبر من العام نفسه، ثم إلى أبريل 2021.

ويشار إلى أن تكلفة إنتاج الفيلم تقدر بنحو 200 مليون دولار، وهو من بطولة دانيال كريغ.

وكانت دور العرض السينمائي تأمل أن يكون فيلم “لا وقت للموت” انطلاقة لعودة الحركة إليها بعد الجائحة التي أجهزت على قطاع السينما في 2020، واقتطعت 80 بالمئة من إيرادات مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا.

وسلسلة أفلام جيمس بوند من أكثر سلاسل الأفلام تحقيقا للربح في العالم، إذ بلغت إيرادات فيلم (سبكتر) “الشبح” 880 مليون دولار وهو من إنتاج عام 2015، وتجاوزت إيرادات (سكايفول) مليار دولار وهو من إنتاج 2012.