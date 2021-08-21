فيديو وصور.. جورج وسوف يحتفل بزفاف ابنه "جونيور"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل سلطان الطرب جورج وسوف، بعقد قران نجله على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى"إيلينا سركيس".

ونشر الإعلامي اللبناني نيشان، مجموعة من الصور ومقطع فيديو من الحفل، عبر حسابه الشخصي على تطبيق أنستقرام وأرفقها بتعليق قال خلاله: "ألف مبروك أبو وديع.. حفل زفاف ابن جورج وسوف.. جونيور".

يذكر أن جورج وسوف قدم مؤخرا أغنية "آه يا زمن" وهي من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.





ولد جورج وسوف في 23 ديسمبر/ كانون الأول 1961، وبدأت شهرته في سوريا، وواجه صعوبات كثيرة، لاسيما أنه احترف الغناء في سن الطفولة، الأمر الذي اعترضت عليه نقابة الموسيقيين هناك.

تعاون جورج وسوف خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير من الملحنين المصريين، منهم سيد مكاوي وبليغ حمدي، ومنحه الجمهور لقب سلطان الطرب بعد نجاح أغنيته الشهيرة "سلطان الهوى".

وتعرض جورج وسوف لوعكات صحية كثيرة، منها عام 2001، عندما أجرى عملية في قدمه، وفي عام 2011، أصيب بجلطة دماغية بسبب عدم تناول دواء الضغط في موعده.



