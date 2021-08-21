مصدر مقرّب من دنيا وإيمي سمير غانم يكشف تفاصيل حالتهما النفسية وقرار إعتزالهما الفن

كتب امير فتحي في السبت 21 أغسطس 2021 08:43 صباحاً - تعيش النجمة إيمي ودنيا سمير غانم حالة سيئة بعد وفاة والديهما وقد أصيبت العائلة كلها بفيروس كورونا وتم شفاء النجمتين إلا أن والديهما سمير غانم ودلال عبد العزيز قد اشتد عليهما المرض وتوفي سمير غانم بعد فترة قصيرة ثم توفيت الوالدة بعد 3 شهور وبالتحديد يوم السابع من شهر أغسطس، كان لهذه الصدمات أثرها العميق في نفسية النجمتين مما جعلهما يتواريان عن الأنظار خلال الفترة الحالية.

هذا وقد كشف مصدر مقرّب من الفنانتين المصريتين دنيا وإيمي سمير غانم عن حالتهما الصحية بعد وفاة والديهما، الفنانين دلال عبد العزيز وسمير غانم،

وقال المصدر في أحدث تصريحات صحافية أن الفنانتين ما زالتا تعيشان حالة من الاكتئاب والعزلة والصدمة، وأن المقربين منهما نصحوهما بإستعادة نشاطهما للخروج من حالة الحزن، ولكن بحسب المصدر فإن الفنانتين ترغبان في المكوث لفترة حتّى تستطيعا خلالها إخراج أحزانهما التي كانت مكتومة بعد وفاة والدهما حتى لا يشعرا والدتهما بأي إحساس برحيله”.

كأنهم فى الجنة.. «إيمى» تعبر عن حنينها لوالديها

هذا وقد أعربت ” إيمي سمير غانم ” عن حنينها واشتياقها لوالديها الفنانين الراحلين، فى صورة أعادت نشرها عبر ستورى حسابها الرسمي على إنستجرام، توحى بأنه لقاء بينهما فى الجنة، حيث ظهر سمير ودلال فى الصورة وهما يتعانقان وحولهما القمر وأغصان الزهور والطيور.

حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم

حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن شغلت حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم للفن السوشيال ميديا ، وتصدرت هذه العناوين محركات البحث، وعلى مواقع التواصل، واهتم الكثيرين بمعرفة إذا ما كانتا يعتزمان الاعتزال وعدم العودة إلى التمثيل بالفعل وهما من عائلة فنية.

وأكدت المصدر المقرب من النجمتين أنهما لا تنويان اعتزال الفن، ولكنهما تعيشان حالة حزن شديد يمنعهم من الخروج أو العمل خلال الفترة الحالية ويبحثان عن الدعم النفسي فقط من زوجيهما حسن الرداد ورامي رضوان، ولكن الفنانات من عائلة فنية ولن يتمكن أي منهما من التخلي عن الفن ومواصلة مسيرة الوالدين الفنية العريقة.

وقد وجهت الفنانات الشكر لكل الجمهور المصري والعربي الذي يساندهم في خلال هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها ومراعاة مشاعر الأسرة وما تمر به من حزن.

وفاة دلال عبد العزيز

وتوفيت النجمة دلال عبد العزيز، يوم 7 أغسطس الماضى، بعد صراع مع المرض ورقودها فى المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا، وهى تحت أجهزة الأكسجين بين تحسن بطيء لصحتها وتدهور الحالة مرة واحدة، وزادت صعوبة حصول الفنانة على الأكسجين، بعد تعافيها من فيروس كورونا.

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