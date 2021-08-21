محمد رمضان يغني في الساحل الشمالي.. إقبال جماهيري وأحداث شغب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفلا غنائيا في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي بالبلاد وشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وسادت أحداث شغب بين أفراد من الجمهور والمنظمين، إذ حاول عدد من الجماهير اقتحام الحواجز الحديدية عند الأبواب، ما جعل الأمن يتصدى لهم في محاولة لدفعهم للخلف.

تألق محمد رمضان خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة، وتقديم رقصات استعراضية مبهرة، ومن أبرز الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور" ثابت، نمبر وان، مافيا".





الحفل من إنتاج شركة MR1 والمنتج أحمد مراد، وتنظيم شركة تذكرتي، ومن تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ.





وكان محمد رمضان طرح أغنية جديدة الأربعاء الماضي تحمل اسم "على الله" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وأثارت الأغنية جدلا كبير بسبب ظهور "رمضان" ممسكا بسلاح آلي، وحققت مليون مشاهدة بعد 24 ساعة.

وتقول كلمات الأغنية: "على الله على الله.. أنا ماشي كدا على الله.. أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها.. على الله".



