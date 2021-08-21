أصالة نصري ورامي صبري مسك ختام حفلات صيف جدّة

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"الخليج 365": بعد صيف حافل بعشرات الحفلات استقطبت خلالها شركة بنش مارك Benchmark ألمع نجوم العالم العربي، سطعوا بحضورهم على مسرح Jeddah Super Dome، جاء مساء أمس الخميس 19 أغسطس ختامها مسك مع النجمة أصالة نصري والفنان رامي صبري.

كما جرت العادة خلال الأسابيع الماضية، استقبل الفنانة أصالة والنجم رامي صبري، لدى وصولهما الى مطار جدة، وفد من الشركة المنظمة وهيئة الترفيه السعودية، حيث عبّر رامي صبري عن سعادته الكبيرة للقاء جمهور جدة وعن حبّه الكبير لهذا الجمهور.

أما أصالة التي استُقبلت بباقة كبيرة من الورود، عبّرت عن شوقها الكبير للإحتفال في جدة حيث أحيت واحدة من أنجح وأهم حفلاتها، وصرّحت عن استعداداتها للقاء جمهور جدة العريق سواء من حيث الإطلالة أو الأداء الفنّي.

قدم الحفل الإعلامي سامي جميل وافتتحه المطرب السعودي أحمد العادل، علا هتاف الجمهور مع إطلالة الفنانة نصري المتألّقة، التي ألهبت مسرح قبّة جدة وسلطن الجمهور معها بباقة من أروع أغانيها الرومانسية الجديدة والقديمة منها "ربني خلقني ليك عقوبة"، "مش رح سامح"، "كل ما ذكرتك" وغيرها....

كما أبدع رامي صبري وأشعل قلوب الجماهير بوصلة من أجمل أغانيه منها "مفتقدك بشدة"، "تنساني بثواني"، "انا خاصمت الشوارع" وغيرها...

ليلة لم تكن عادية، بل كان ختام حفلات صيف جدة مسك بامتياز، أضاء مسرح القبّة الذي شهد تفاعلاً جماهيرياً استمر حتى ساعات الفجر الأولى بطلب من الجمهور الذي أراد أن لا ينتهي الحفل.

يذكر أن الفنانة أصالة توجّهت بعد حفل جدة لإحياء حفل آخر في منطقة الدمّام مع الفنان السعودي عايض يوسف.

