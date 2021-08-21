شكرا لقرائتكم خبر عن 3 معلومات عن Fast and Furious 10.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة Universal Pictures الكشف عن أهم المعلومات حول الجزء العاشر والأخير من سلسلة سباق السيارات الأشهر Fast and Furious، قبل إزالة الجزء التاسع من العمل من دور العرض حول العالم، الفيلم الذى سيطر على انتباه الكثيرين من متابعى السينما العالمية حول العالم مذ طرح أول أفلام السلسلة في 2001.

وأعلنت Universal Pictures عن أهم المعلومات حول الجزء العاشر والأخير من السلسلة، وهى :

سيتم طرح الجزء العاشر من Fast and Furious على جزئين متتاليين. سيتم طرح النصف الأول من الجزء العاشر والأخير من Fast and Furious فى 7 أبريل من 2023. سيقوم المخرج جاستن لين بـ إخراج أخر إجزاء السلسلة.

وكان قد طرح فيلم Fast & Furious 9 في مايو الماضى في عدد من الدول حول العالم، ووصل دور العرض الأمريكية في يونيو الماضى، العمل من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

ويدور الجزء الجديد من Fast & Furious حول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمى لفيلم هوليودى منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع THE WRAP، العمل من إنتاج شركة Universal.

وخلال فترة فيروس كورونا تم افتتاح عدد قليل من أفلام هوليوود في الصين، وكان من بينهم فيلم "Soul" لـ Disney / Pixar الذى حقق 58 مليون دولار و"Tenet" الذى حقق 66 مليون دولار.

ولم يضاعف F9 فقط إجمالى عدد الأفلام التى يتم تشغيلها فى الصين، لكنه أصبح أيضًا أول فيلم هوليوود منذ "Avengers: Endgame" قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.