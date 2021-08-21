هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد نجلها الأكبر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت الفنانة هنا شيحة، بعيد ميلاد نجلها الأكبر "آدم".

ونشرت هنا، صورا لنجلها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مولودي الأول، الفرح والسعادة، آدم، أسعد عيد ميلاد.. إلى العديد من أعياد الميلاد المذهلة والمتعة معًا.. رجلي الأفضل، جناحي، وتوأمي".

يذكر أن أخر أعمال هنا شيحة مسلسل "شاهد عيان" عام 2020، مع النجوم: حسن الرداد، بسمة، محمد لطفي، وليد فواز، وأحمد صيام وغيرهم، ﺗﺄﻟﻴف أحمد مجدي، وﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالرحمن حماقي.

كما حلت ضيفة شرف على مسلسل "فارس بلا جواز" مع النجم مصطفى قمر، في رمضان 2021.