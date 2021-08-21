رحمة حسن بالأسود في جلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

خضعت الفنانة رحمة حسن، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها وشاركتها مع جمهورها ومتابعيها.

ونشرت رحمة، صورا من جلسة التصوير عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة بالأسود.

وكانت رحمة حسن وجهت رسالة مؤخرا للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس الجاري، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "حبيبتي يا طنط دلال، ربنا يرحمك، كانت روحك حلوة ودمك شربات، وأول يوم اتعرفت عليكي كان في فيلم (العالمي) وكنتي أمي، وفعلا كنتي زي ماما الله يرحمها.. ربنا يرحمكم ويسكنكم فسيح جناته اللهم أمين".

يذكر أن أخر أعمال رحمة حسن فيلم "الرجل الأخضر" عام 2018، مع النجوم: سامح حسين، إدوارد، أحمد حلاوة، سليمان عيد، ولطفي لبيب وغيرهم، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج مرقس عادل.