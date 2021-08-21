شكرا لقرائتكم خبر عن كمال عطية يشارك فى بطولة "نجوم الظهر" مع النجم محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مؤخرا الفنان كمال عطية لأبطال العرض المسرحى "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحى، والذى سيتم افتتاحه خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وكمال عطية شارك من قبل مع النجم محمد صبحى وانضم لفرقته من خلال برنامجه الشهير "مفيش مشكلة خالص" وقدم معه عدة مسرحيات عبر هذا البرنامج الذى عرض على قناة cbc.

"نجوم الظهر" أول مسرحية كوميدية موسيقية غنائية استعراضية تضم 30 نجما من أجيال مختلفة، ويقوم ببطولتها ويخرجها ويكتبها النجم محمد صبحى بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته "استوديو الممثل" هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

محمد صبحى قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات فى موسم المسرح للجميع وهى: مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدى ومنها قضية المرأة والرجل فى مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.