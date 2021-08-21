ياسمين صبري تثير الجدل بعد استشهادها بهذه المقولة لـ بوذا!

كتب امير فتحي في السبت 21 أغسطس 2021 05:42 صباحاً - تنشط الفنانة المصرية ياسمين صبري منذ فترة بمشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الحكم والاقوال المأثورة خاصة عبر موقع تويتر.

في احدث هذه التغريدات استشهدت ياسمين صبري بمقولة لـ بوذا، مؤسس الديانة البوذية، حيث كتبت “قال بوذا ليس هناك ضرورة للعقاب أو حتى الانتقام من الآخرين لانه سوف يوقعون أنفسهم بايديهم.”.

غير ان هذه التغريدة اثارت الجدل بين متابعي الفنانة المصرية حيث انتقد كثيرون لجؤها الى اقوال لبوذا في الوقت الذي تستيطع فيه ان تجد ما يعادل نفس الكلام في التراث العربي والاسلامي.

فقد كتب احد متابعي ياسمين صبري: “بوذا مين ،، الله يسامحك وما أرسلناك الا رحمة للعالمين بوذا انسان خلى نفسه اله في الاخر والناس بعد كدا في الهند عملوه صنم وعبدوه ٠”.

فيما كتب اخر “علي فكره ممكن لو حضرتك يا نجمه تعبتي نفسك شويه. هتلاقي حكم ومواعظ افضل من كلام بوذا في دينك سواء من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو كلام الله ياريت تتقبلي ردي بصدر رحب وشكرا”.

بينما أكد اخرون ان بوذا فيلسوف ومتصوف ولم يدع النبوه او الالوهية كي يثار كل هذا الجدل.