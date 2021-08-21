شكرا لقرائتكم بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثارت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها وهي ترقص مع النجم المصري محمد رمضان في الساحل الشمالي.

وأظهر الفيديو أن محمد رمضان كان يجلس على كرسي، فيما جاءت أمامه الفنانة اليمنية ليبادر بالوقوف ومشاركتها التمايل على أغنيته "ثابت"، وسط تصفيق الحضور.

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كما أثارت بلقيس الجدل بإطلالتها، حيث اعتبرها عدد من متابعيها بأنها جريئة مقارنة بما تعودت على الظهور به.

وتعرضت الفنانة إلى هجوم حاد بسبب ما ترتديه، إضافة إلى رقصها مع الفنان المصري، وقال كثيرون إنها تحاول لفت النظر خصوصاً بعد طلاقها، مؤكدين أنها تغيرت عن السابق، فيما أكد آخرون أنها حرية شخصية.

يذكر أن بلقيس كانت قد شاركت خبر طلاقها الصادم عبر برنامج فني، وقالت في تصريحها "أنا رافعة قضية خُلع عليه في المحاكم الإماراتية"، وجاء جواب الفنانة اليمنية رداً على سؤال حول سبب غياب زوجها عن كافة المناسبات وتصوير الكليبات بعد أن كان رفيقها الدائم في كل مكان.

قرار الانفصال عن زوجها

وقالت في تصريحات لـ"إم بي سي تريدنغ"، إن قرار الانفصال عن زوجها أخذته منذ مدة طويلة، ووصلت إلى مرحلة اقتنعت بها أنه لا يمكن الاستمرار مع زوجها، ومن الجميل أن يجمعهما فقط ابنهما الوحيد تركي.

وأكدت بلقيس في حديثها أن كل شيء قسمة ونصيب، فالله كتب لها الزواج وكتب لها أو يولد ابنها الوحيد تركي، وكتب لها أيضاً الانفصال، ووجهت نصيحة لكل شابة اليوم، قائلة لها: "تمسكي دائماً بالأدوات التي تجعلك تقفين على قدميك وحدك، مثل الشهادة الجامعية والوظيفة وحياة خاصة بك".