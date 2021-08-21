شكرا لقرائتكم خبر عن العرض السعودى "رقصة الموت" يفتتح مهرجان مسرح بلا إنتاج بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى بالإسكندرية فعاليات الدورة الحادية عشرة بالمسرح الكبير بالأنفوشى فى تمام الساعة الثامنة يوم الأحد 22 أغسطس، ويعقب مراسم الافتتاح العرض المسرحى السعودى "رقصة الموت" للمخرج مالك القلاف على قصر ثقافة الأنفوشى بالمسرح الصغير الساعة التاسعة، وتستمر عروض المهرجان على مسارح "مكتبة الإسكندرية - ليسيه الحرية - قصر ثقافة الأنفوشى"، وجميع الفعاليات مجانية وبدون دعوات والدخول بأسبقية الحضور.

لجنة تحكيم العروض المسرحية المشاركة فى الدورة الحادية عشرة تتكون من: الدكتور أيمن الشيوى من مصر، والدكتور هاني أبو الحسن من مصر، والفنان حمزة العيلي من مصر، والفنان فتاح دويري من ألمانيا ، والسينوغراف أنيس الطعلوش من تونس، والفنانة سيرين أشقر من فرنسا، والفنان إبراهيم القحومي من الإمارات، مقرر لجنة التحكيم الفنانة سارة فؤاد .

تقام فعاليات الدورة الحادية عشرة تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها د. مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة ا. صبري سعيد، وهيئة تنشيط السياحة بالاسكندرية برئاسة ا. محمد سعد ، وشركة الاتحاد العربي برئاسة ا. محمد الجهادى.

جدير بالذكر أن الدورة الحادية عشرة تحمل اسم الفنان الكبير أ.د. أشرف زكي، و يقام المهرجان علي مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التى يديرها الفنان محمد مرسى، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشى الذى تديره الفنانة أمانى على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة الأستاذ أحمد درويش.