صور| زينة بملابس قصيرة على شاطئ البحر.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة زينة رضا، جمهورها ومتابعيها، صورا لها على شاطئ البحر.

وظهرت زينة، في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بملابس قصيرة في إطلالة صيفية على الشاطئ.

وعلّقت زينة: "هناك الجيد.. هناك السيء.. هناك شيء سيء في الجيد.. هناك شيء جيد في السيء.. هي دي الحياة".

يذكر أن أخر أعمال زينة مسلسل "كله بالحب" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.