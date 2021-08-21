أحمد شيبة: "كل يوم جمعة لازم أعمل عيش باللحمة وأكل مع شباب منطقتي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك المطرب أحمد شيبة، جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يحمل الخبز داخل أحد المخابز.

وعلّق أحمد شيبة قائلا: "كل يوم جمعة بعد الصلاة لازم أعمل عيش باللحمة كده، ولازم أكل مع شباب منطقتي في القباري، ربنا يخليني ليكم ويخليكم ليا".

وقدّم شيبة قبل يومين فيديو كليب أغنية "أنا مش فاضيلكم"، من كلمات الشاعر رضا المصري، والملحن فارس المصري، وتوزيع طه الحكيم.

وتقول كلمات الأغنية: "اوعى تزعل لو زرعت في يوم جميل، والجميل راح عند حد ماهوش أصيل، واللي باعك بكره يتندم ويرجع، وأما يرجع ابقى حمله التقيل، أقروا التاريخ وهتعرفوا سيرتي الذاتية، أنا اللي اسمي ينضربله مليون تحية، واللي قالوا عني كلمة ولو في غيبتي، هردهلهم بس بدل الكلمة 100، أنا مش فاضلكوا، لما أفضى أجيلكوا، هتشوفو مني حاجات غريبه بشكل تاني".