وليد الأدهم ينضم لصناع فيلم " تماسيح النيل "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهى الفنان الشاب وليد محمود، من تصوير دوره فى فيلم "تماسيح النيل"، والمنتظر طرحه خلال الأسابيع القادمة بدور العرض السينمائية.

فيلم "تماسيح النيل" تم تصويره بين محافظة الأقصر وأسوان وانتقل فريق العمل لاستكمال التصوير بالقاهرة، حيث يجري تصويره على متن أحد مراكب النيل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

"تماسيح النيل" بطولة بيومي فؤاد، وليد محمود، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى نصرالدين، ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.

الجدير بالذكر أن وليد الأدهم شارك في رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، محمد ثروت، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، ندى موسى، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.