درة ترتدي فستانا مفضلا لديها في أحدث ظهور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة التونسية درة زروق، جمهورها ومتابعيها، صورا ظهرت خلالها بأحد الفساتين المفضلة لديها.

ونشرت درة، الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أزرق مفتوح من جانبه الأيمن، وعلّقت بأنه أحد الفساتين المفضلة لديها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة التونسية دُرة زروق مسلسل "بين السما والأرض" ضمن السباق الرمضاني الماضي 2021.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.