شاهد.. جورج وسوف يحتفل بزفاف ابنه “جونيور” ويرقص فرحا بحضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في السبت 21 أغسطس 2021 03:49 صباحاً - احتفل الفنان السوري جورج وسوف، بزفاف ابنه ” جورج جونيور“، وسط حضور عدد من المشاهير الفن في سوريا ولبنان والأصدقاء المقربين.

وتزوج ”جونيور“ من إيلينا سركيس، وسط فرحة كبيرة، وذلك بعد مرور 9 أشهر على خطوبتهما في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

ونشر الإعلامي اللبناني ”نيشان“ صورة وثقها عبر حسابه على تويتر، أثناء حضوره حفل الزفاف وعلق عليها كاتبا: “ألف مبروك أبو وديع.. حفل زفاف ابنه جورج وسوف جونيور.”.



This is a Twitter Statushttps://twitter.com/Neshan/status/1428786413458296843?ref_src=twsrc%5Etfw

وشارك نيشان، أيضا مقطع فيديو ظهر فيه العريس ”جونيور“ وقد اتجه إلى الطاولة التي يجلس عليها والده واحتفل معه برقصة عفوية، بينما قام ابنه الأكبر ”وديع“ بتقبيل رأسه.

وفي مقاطع فيديو أخرى ظهرت العروس ”إيلينا“ وهي تتراقص بشكل عفوي مع جورج وسوف، وسط فرحة كبيرة من جانب الحضور بينما كانت تضحك مع الفنان السوري.

وكان قد احتفل جورج وسوف بخطبة ابنه ”جونيور“، في 14 ديسمبر من العام الماضي حيث شارك حينها جمهوره عبر ”فيسبوك“ صوراً للخطيبين متمنياً لهما السعادة في حياتهما.