شكرا لقرائتكم خبر عن مها أبو عوف تدخل فى صراع الغيرة بسبب زوجها بمسلسل "الحرير المخملى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل الفنانة مها أبو عوف فى صراعات ومشادات مع الممثلة الشابة أسما عصام، بسبب غيرتها الشديدة على زوجها، حيث تعمل الأخيرة فى دار أيتام، وينتمى العمل لنوعية الأعمال ذات الـ60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عقد التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حتى بداية الألفية الثالثة.

والمسلسل يتناول مرحلتين الأولى فى فترة الثمانينيات من القرن الماضى ثم مرحلة أخرى فى الألفينيات من القرن الحالى، ولذلك فهو غزير بالأحداث الزمنية وتغير المجتمع كما أنه غزير بالشخصيات فيشارك فيه أكثر من 125 نجما ونجمة من أجيال مختلفة.

يذكر أن "الحرير المخملى" بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.