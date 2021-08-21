شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير ينقذ طفلين من التشرد على كورنيش الإسكندرية ويعد بتوفير مكان لهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان سعد الصغير بثا مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خلال قضاء أجازته الصيفية بالإسكندرية بمنطقة الشاطبى، وخلال البث المباشر وأثناء توجهه إلى شاطئ الشاطبى، التقى طفلين مشردين على كورنيش الإسكندرية .



سعد الصغير

توقف الفنان سعد الصغير ليوقظ الطفلين النائمين ويتعرف على سبب نومهما فى الشارع، فتبين أن الطفلين يحيى ومحمد شقيقين، ضحية التفكك الأسرى فوالدتهما ووالدهما منفصلين وكلا منهما تزوج من شخص أخر، الأم تزوجت من شخص كفيف قال عنه الأطفال أنه كان قاسيا معهما، وتزوج الأب من أخرى وشكا الطفلان من سوء معاملة زوجة الأب لهما وبكى الطفلان من المعاناة بسبب حالة التفكك الأسرى .



سعد الصغير مع الاطفال

وروى أحدهما مأساة الحياة الصعبة قائلا: "زوج أمى كان عاوز يشغلنا فى العملات المزيفة وإحنا رفضنا، وزوجة أبى كانت تضربنى بقسوة حتى أن عينى اليسرى تضررت بشدة وبكى"، وأضاف الآخر: أن الأم ضعيفة أمام زوحها المتحكم بها ولكن والدى قاسى، قائلا: أبويا جاحد مش سائل فينا".

وطلب الفنان سعد الصغير من الطفل محمد أن يوجه رسالة إلى والدته فقال: "متسبنيش عشان جوزك ومتبعنيش"، فى حين قال يحيى: "ربنا يخليكى ليا وعاوز أشوفك".



الفنان سعد الصغير

ووجه الفنان سعد الصغير رسالة لأم الطفلين: "أم يحيى ابنك نايم فى الشارع، مش هقولك أكتر من كده"، ووجه رسالة إلى الوالد قائلا: مش أنا اللى هحنن قلبك على أولادك، أولادك نايمين فى الشارع، ليه قلبك قاسى على أولادك كده، ابنك بيعيط أنت جاحد لية كده، ابنك فى الشارع من سنة ونص"، واختتم "ولادك عندى لما قلبك يحن وهم زى أولادى".

ووجه حديثه إلى الجمهور: كنت نازل وبقول عاوز اعمل خير لقيت الأولاد دول قدامى فى الشارع، ويمكن دى تجارتى الناجحة مع الله، ووعد الفنان سعد الصغير أنه سوف يصطحب الأطفال معه إلى القاهرة ويقوم بتأجير غرفة لهما للإقامة بدلا من الإقامة فى الشارع والبحث عن عمل ملائم لهما".



سعد الصغير يتبنى طفلين

من جانبه قال عبد الباقى الفاوى مسئول الإعلام بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أنه فى حالة وجود أطفال بلا مأوى بالإسكندرية، يرجى الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعى، ويتم الاستجابة على الفور بتوجيه فرق الإغاثة إلى مكان البلاغ ونقل الأطفال إلى مؤسسة الدفاع الاجتماعى بالإسكندرية، لتلقى العناية اللازمة.