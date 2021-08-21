شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء متابعة خطيبها.. ميرنا الهلباوى فى عيد ميلادها: أرمم نفسى وأزين ثقوب روحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تراجع المطرب محمد عطية والمدونة ميرنا الهلباوى عن فكرة انفصالهما بعد نحو شهر بالتمام منذ إعلان فسخ خطوبتهما يوم 4 يوليو ماضى، مؤكدين أن قصة حبهما لم تنته، إلا أن "ميرنا" قامت بإلغاء متابعة "عطية" عبر إنستجرام.

وكتبت المذيعة والمدونة ميرنا الهلباوى، عبر حسابها بموقع إنستجرام بوست طويل قائلة: "اليوم مر عام آخر من عمري، عام أدركت فيه دروسًا جديدة.. قاسية ممكن، ولكنها كانت ضرورية في رحلة البحث عن الحقيقة.. عام تسارعت فيه ضربات قلبي بمنتهى العنف.. تارة في الفرح وتارة أخرى في الحزن وكل ما كنت أتمناه هو السكينة..عام من لوم نفس وجلد ذات ظل يأكل أجزاء من روحي حتى أوشكت على التبخر".





وأضافت: "اليوم أستقبل عاما جديدا..عام أتمنى فيه أن أصبح أقل تجريحًا لذاتي وأكثر تقديرًا لروحي..عام أتمنى فيه التصالح مع فكرة النهاية والفشل وتقبُل إسدال الستار.. عام أتمنى فيه الإيمان بأن لكل شيء نهاية دون الخوض في مهاترات تقتص من سكينة نفسي".





وأكلمت: "عام أتمنى فيه إدراك أن الاختباء من العالم الكبير لن يفيدني بشيء.. ضعِ ابتسامتك وواجهي الجميع.عام أتمنى فيه الهدوء اللطيف مثل الأوقات التي أنظر فيها للشجر من حولي وأبتسم. عام آخر من تقدير كل النعم التي أنعم الله بها عليّ. عام جديد من المحاولة والسقوط والمحاولة مرة أخرى".

واستطردت: "عام من الإقبال على كل ما هو جديد والتغلب على مخاوفي. عام جديد من الأحلام والفراشات والضحكات والأحضان الدافئة.عام جديد من الإقبال على الحياة بكل ما أوتيت من قوة وتجاهل دماء قلبي التي زينت طريقي.عام جديد مني أنا كما عهدت نفسي دائمًا.. أرمم نفسي وأزيّن ثقوب روحي بورود من حقل الحياة حتى لو شائكة".

وكانت المذيعة والمدونة ميرنا الهلباوى أعلنت فى الرابع من يوليو الماضى انفصالها عن الفنان محمد عطية، حيث نشرت ميرنا عبر خاصية ستورى بحسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورة مكتوب عليها "سينجل.. الحمد لله على كل شيء"، كما حذفت ميرنا صورها مع محمد عطية والتى نشرتها على حسابها طوال فترة خطبتهما، فيما لم تكشف عن أسباب الانفصال، وحذف أيضا محمد عطية بعض الصور من على حسابه على إنستجرام التى تجمعه بميرنا الهلباوى من ضمنها صور الخطوبة، فيما ترك مجموعة أخرى من الصور التى تجمعهما مع بعض الأصدقاء.