شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة نهى صالح بـ إسعاد يونس وأحمد السعدنى فى فيلم "200 جنيه".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة نهى صالح فى فيلم "200 جنيه" المقرر انطلاقه فى دور العرض يوم الأربعاء المقبل، حيث تظهر فى شخصية شعبية وهى ابنة أخت الفنانة إسعاد يونس، ولها حكاية خاصة مع خالتها وابن خالتها أحمد السعدنى، والعملة الورقية "200 جنيه" التى تمر على كل الشخصيات فى الفيلم.



نهى صالح مع اسعاد يونس واحمد السعدنى

فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

وتنتظر نهى صالح طرح فيلم "ليلة العيد" والذى تشارك في بطولته إلى جانب يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، عبير صبرى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وتجسد فيه شخصية سيدة فقيرة تحت خط الفقر وتعيش في الحارة وتعانى من قهر زوجها.



نهى صالح مع اسعاد يونس واحمد السعدني

يذكر أن نهى صالح شاركت فى مسلسل "بنت السلطان" فى رمضان الماضى، بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، ندا موسى، محمد مهران، بيومى فؤاد، محمود حجازى، نانسى صلاح، حسن أبو الروس، محمد أوتاكا، أيمن عزب، مروى الأزلى، رانيا ملاح، حسن عيد، غرام سعد، وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.



نهى صالح مع اسعاد يونس واحمد السعدنى فى كواليس 200 جنيه



نهى صالح مع اسعاد يونس واحمد السعدني فى كواليس 200 جنيه



نهى صالح وبيومى فؤاد واسعاد يونس