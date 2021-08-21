شكرا لقرائتكم خبر عن "اهدى يا ماما".. أحمد حلمى ومنى زكى في "خناقة كوميدية" على تيك توك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مشهد كوميدى أشبه بالخناقة، ظهر كلا من النجمان أحمد حلمى ومنى زكى في مقطع فيديو طريف جديد وسط حالة من الفرح والسعادة من المتابعين من جمهورها عبر موقع تيك توك.

وظهر حلمى ومنى في حوار طريف، قلد من خلاله لحظة انفعال المذيعة مريم أمين في أحد برامج المقالب، حيث قام المذيع باستفزازها من خلال توجيه أسئلة خارج السياق.

من ناحية أخرى يبدأ النجم أحمد حلمى تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد "إكس"، والتى تشاركه البطولة فيه النجمة روبي، والفنانة نسرين أمين نهاية أغسطس الجارى، وذلك فى الديكور الذى يقوم بمعاينته مخرج العمل حاليًا، محمد شاكر خضير حيث يواصل الأخير التحضيرات الأخيرة والخاصة بالعمل فى الوقت الحالى، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى، ويعود من خلاله حلمى للسينما بعد آخر أفلامه خيال مآتة.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة"، والذي دارت أحداثه حول كيان سري متخصص في سرقة الاشياء القيمة والتذكارية والآثار ويقوم الكيان بضم عنصر جديد هو يكن (أحمد حلمي) لسرقته "بروش أم كلثوم" في الستينات، ثم يجتمعون بعد ثلاثون عامًا من عملية السرقة، لبيع البرواش ويتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة محاولين اعادة الزمن والاحداث التي رافقت تلك الفترة لاعادة الذاكرة لمساعد (يكن) (حسن حسني) للعثور على تقليد البروش وبالتالي يحتاج (يكن) إلى مساعدة حفيده (أحمد حلمي) للشبه بينه وهو شاب وإعادة الروابط الأسرية بينهما. فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى ومنة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسني وبيومي فؤاد وإخراج خالد مرعي.