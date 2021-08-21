شكرا لقرائتكم خبر عن السينما والعوالم الخفية.. تاريخ طويل للجن والشياطين فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما كان عالم الجن والعفاريت مادة دسمة استغلها صناع السينما لتقديم أفلام تجذب انتباه الجمهور، إذ تطرقت بعض الأعمال الدرامية والسينمائية على مر السنين إلى عالم الجن والعفاريت والسحر والشعوذة لما يحويه هذا العالم من غموض وإثارة تجعل المشاهد فى حالة من الترقب والتشويق بداية من الإعلان عن العمل حتى عرضه، كما أن هناك أعمال استمدت أسمائها من الجن رغم بعد الأحداث عنه.

وفى السينما والدراما المصرية نجد الكثير من الأعمال التى انطبق عليها كل شروط الإثارة من خلال تناول التساؤلات حول العوالم الخفية وأسرار الجن والشياطين، وحققت نجاحات غير مسبوقة، نذكر أهمها خلال التقرير التالى:

"سفير جهنم"

تناول الفيلم فكرة سيطرة الشياطين على البشر، من خلال اختيار الشيطان لأسرة فقيرة، ليثبت مدى سيطرة الشياطين على البشر، فيعرض عليهما الشباب والمال، ما يجعلهم يستسلمون لغوايته، وتنقلب الأمور حيث ينصرف الزوج إلى كل أشكال العربدة التى تطولها يداه، وتصادق الزوجة الشبان وتحيا حياة الرذيلة وينصرف الابن إلى عالم الشر إلى أن يتورط بغواية الشيطان له فى جريمة قتل، وتعشق الابنة المال فتتزوج من رجل ثرى، وينتصر الشيطان فى استقطاب سكان جدد إلى جهنم.

الفيلم إنتاج عام 1945 من تأليف وإخراج وبطولة يوسف وهبي وليلى فوزى وفؤاد شفيق وفردوس محمد ومحمود المليجى.

"موعد مع إبليس"

تطرق الفيلم إلى نفس الفكرة، وهى سيطرة الشيطان على الإنسان وتغلبه عليه، حيث دارت أحداث الفيلم حول طبيب يعانى من ضيق العيش وقلة الإيراد من عيادته، وتجمعه الصدفة برجل يدعى نبيل، والذى ما هو إلا الشيطان نفسه، يقوم بعقد صفقة معه يساعده من خلالها فى معرفة الأمراض التى يعانى منها مرضاه، وينال الطبيب على إثر ذلك شهرة واسعة ويصير ميسور الحال، لكن تنقلب الأمور فيما بعد رأسا على عقب.

الفيلم من إنتاج عام 1955، من بطولة زكى رستم ومحمود المليجى ومنير مراد وكريمان، تأليف جليل البنداري، إخراج كامل التلمساني.

"المرأة التى غلبت الشيطان"

دارت أحداث الفيلم حول خادمة تدعى (شفيقة) والجميع يعاملها بقسوة شديدة، تقع فى غرام الصحفى محمود الذى لا يشعر بها ويحب إحدى الممثلات، ويوقعها الحظ فى طريق (أدهم) حفيد إبليس، الذى يطلب منها أن توهبه روحها، لتكون ملكه بعد عشر سنوات مقابل أن يمنحها الغنى والجمال، فتتحول شفيقة إلى مليونيرة بارعة الحسن، وتعود لتنتقم من كل من عاملها بقسوة فى الماضى، ومع توالى الأحداث تكتشف مصيرها الأسود مع الشيطان.

الفيلم أنتج عام 1975، وهو من بطولة شمس البارودى ونور الشريف وعادل أدهم ونعمت مختار، تأليف توفيق الحكيم، إخراج يحيى العلمى.

"الإنس والجن"

هو واحد من أهم الأفلام التى تناولت فكرة الجن والعفاريت، تدور قصته حول الدكتورة (فاطمة) التى تعود من الولايات المتحدة بعد حصولها على الدكتوراه من هناك، وتقابل (جلال) الذى يدعى أنه خبير سياحى، ومع الوقت و تصرفاته الغريبة تكتشف أنه جن وقع في غرامها ويحاول الفصل بينها و بين خطيبها (أسامة)، وتعيش في صراع خوفا من أن يلحق الأذى بها وبخطيبها، وتتصاعد الأحداث.

الفيلم إنتاج عام 1985، بطولة عادل إمام ويسرا وعزت العلايلي وأمينة رزق، تأليف محمد عثمان، إخراج محمد راضي.

"التعويذة"

يعتبر الفيلم من أكثر الأفلام رعبا فى السينما العربية، حيث يتحدث عن عائلة تقيم فى منزل قديم، ويتعرضون لعدة ظواهر غريبة وغير طبيعية، أولها احتراق الأثاث من تلقاء نفسه، والدماء الموجودة فى كل مكان بشكل مفاجئ، وجسم غريب بأقدام كالماعز يتجول داخل البيت ليلاً، والمنزل يصبح فجأة مطلوب من شخص مجهول وحريص على شرائه بسعر مغرى.

الفيلم إنتاج عام 1987، بطولة يسرا محمود ياسين وتحية كاريوكا وعبلة كامل، تأليف وإخراج محمد شبل.

"الفيل الأزرق"

يعتبر الفيلم من أكثر الأفلام نجاحا خلال السنوات الأخيرة، حيث جسد عالم الجن والشياطين، من خلال قصة (يحيي) الدكتور النفسي، الذي تقوده الحالة النفسية لصديقه (شريف) بعد أن قتل زوجته ودخل إلي مستشفي العباسية، إلي دخول عالم الجن لكشف سر الشيطان (نائل) الذي سيطر علي شريف أثناء إرتكاب الجريمة، وتمتد لعنة (نائل) إلي الجزء الثاني من الفيلم ويواجه (يحيي) العديد من الصراعات معه مع مريضة جديدة.

الجزء الأول من الفيلم إنتاج عام 2014، والجزء الثاني عام 2019، وهو من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وخالد الصاوي وهند صبري، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.