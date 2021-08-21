زينة ولقاء الخميسي أمام البحر ومي عمر بالحديقة..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

زينة

نشرت الفنانة زينة، أحدث ظهور لها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هناك الجيد، هناك السيء، هناك شيء سيء في الجيد، هناك شيء جيد في السيء.. هي دي الحياة".

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بصحبة زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، وسط البحر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حب أبدي".

كارمن سليمان

الفنانة كارمن سليمان، ظهرت أمام البحر خلال استمتاعها بالجو أثناء تواجدها بالإسكندرية، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من الإسكندرية بكل حب".

نور عمرو دياب

نور دياب ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، ظهرت داخل أحد المطاعم في لندن خلال تناولها الغداء، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أبيض داخل حديقة منزلها، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

حنان مطاوع

الفنانة حنان مطاوع، ظهرت داخل أحد السينمات، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وقت سينما".

خالد النبوي

ظهر الفنان خالد النبوي، وسط الأشجار في أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

منة فضالي

الفنانة منة فضالي، ظهرت داخل قصر المسعود، بأحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، أحدث إطلالة كاجوال عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

راندا البحيري

الفنانة راندا البحيري، نشرت إطلالة هادئة أظهرت من خلالها ما ترتديه عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العقد".