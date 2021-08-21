مخرج "200 جنيه" يكشف تفاصيل الفيلم وسر الاسم وعودة إسعاد يونس للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف محمد أمين، مخرج فيلم "200 جنيه" تفاصيل العمل المقرر طرحه بدور العرض يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري.

وقال أمين، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي": "فيلم 200 جنيه بقاله سنتين عند المنتج محمد عبد الحميد، وابتدينا نحضر له ونرشح الممثلين ونحدد أماكن التصوير وبعد كده جت كورونا".

أضاف: "الفيلم ده أبطاله أول اختيار، وعادة ده مش بيحصل، وابتدى تصوير الفيلم في أبريل 2021 وده كان فيه صعوبة لأن الممثلين مرتبطين بأعمال كانت بتُعرض في رمضان".

تابع: "من حسن حظنا أن كل نجوم الفيلم عندهم نضج فني، قاسوا العمل بقيمة التجربة وليس مدة ظهورهم على الشاشة، والـ200 جنيه ما هي إلا مبرر درامي للدخول شرائح مختلفة في المجتمع".

وعن سر اختيار الـ200 جنيه تحديدا؛ قال: "لأنها أكبر عملة مصرية، لو قولنا 10 جنيه مثلا هنلاقيها مش بتفرق في حياة المواطن الغني ولا البسيط، إنما الـ200 جنيه هي أعلى عملة".

وعن عودة النجمة الكبيرة إسعاد يونس للسينما من خلال الفيلم؛ قال: "الاستعانة بمدام إسعاد كان رأي مشترك بيني وبين المنتج، أردنا أن نعيد الأستاذة للسينما بدور اجتماعي ويكون حلو وبعيد عن شخصيتها في برنامجها (صاحبة السعادة)".

فيلم "200 جنيه" بطولة كوكبة من النجوم بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج،وغيرهم.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.