"اهدي يا ماما".. أحمد حلمي ينشر فيديو كوميدي مع منى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو كوميدي مع زوجته النجمة منى زكي.

ونشر حلمي، فيديو يجمعه بـ"منى" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ظهرا فيه وهما يقلدا حلقة الإعلامية مريم أمين في برنامج المقالب "حيلهم بينهم" للمذيع عمرو رمزي.

ويظهر حلمي وهو يخاطب منى قائلا: "حاسة إنك ممكن تعملي حاجة في يوم تهم الناس؟"، فترد: "حاسة إني هقوم أكسر الترابيزة دي على دماغك.. اتلم واحترم نفسك واتكلم زي الناس المحترمة".

وعلّق حلمي على الفيديو قائلا: "اهدي يا ماما".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم" خيال مآتة" عام ٢٠١٩، مع النجوم: منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

بينما أخر أعمال منى زكي مسلسل "لعبة نيوتن" في رمضان 2021، مع النجوم: محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، ومايان السيد وغيرهم، من تأليف وإخراج تامر محسن.