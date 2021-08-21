شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة للتنمر على صوت هنا الزاهد.. الفنانة ترد والجمهور يدعمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة هنا الزاهد لواقعة تنمر جديدة بسبب صوتها، حيث قام أحد متابعيها بالكتابة معلقا لها: "صوت هنا الزاهد بيعصبنى"، الأمر الذى جعل الفنانة ترد على الإساءة التى وجهت إليها، كما تضامن معها عدد كبير من جمهورها.

وكتبت هناك الزاهد، عبر حسابها بموقع تويتر: "الشخص المتنمر هو بهلوان أو مريض نفسي، يتهكم على الآخرين بالإساءة اللفظية أو البدنية ليُظهر نفسه للآخرين لإحساسه بالنقص وعدم الاتزان".

وانهالت الردود على بوست النجمة هنا الزاهد، حيث كتب أحد متابعيها، يدعى مازن: "بالعكس، هنا الزاهد صوت وشخصية جميلة وكيوت"، وغرد هاشم: "أقسم بالله أجمل مافيكي صوتك أوعي تحاولي تعملي أي حاجة فيه، هنا الزاهد كل من يراك يعشقك بدون أى مقدمات، أتمنى لكي كل الخير عزيزتي ولا تنشغلي بأي سفيه يشغل بالك".

وترى أخرى: "صوتك مميز ويعجبني أول مرة شفت مسلسل لك صوتك جذبني وأصبحتي مميزة جدا بالصوت الجهور وكأنك مذيعة لأفضل القنوات الإخبارية، ارفعي من معنوياتك وثقي بنفسك دائما"، ووجه آخر تدوينة للشخص المتنمر: "الشخص المتنمر هو الشخص المليان بـ نقاط الضعف ومش عارف لا يحسن منها ولا يتعامل معها ف يروح يتنمر على خلق الله وبالنسبة ليه دي نقطة قوة مع الأسف".

من جانب آخر، كانت الفنانة هنا الزاهد أكدت أنها اعتذرت عن فيلم "عز الضهر" للفنان مينا مسعود، وإخراج مرقس عادل، بسبب انشغالها فى تصوير مسلسل "النمر" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، لافتة إلى أنها اعتذرت أيضا عن تصوير الموسم الثانى من برنامج "هزر فزر"، موضحة أنها كانت تصور فى هذا التوقيت مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذى شهد أولى بطولاتها المطلقة.

ويقوم مينا مسعود ببطولة فيلم "فى عز الضهر" مع مجموعة من الفنانين المصريين وهم ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمى، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.