شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يقدم باقة متنوعة من أغانيه فى مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى النجم محمد الحلو في حفله على خشبة مسرح محكى القلعة في دورته التاسعة والعشرين بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار بباقة مختارة من أعماله الشهيرة، التى تعد من علامات الفن الجاد فى مصر والوطن العربى كان منها زيزينيا، ليالى الحلمية، اه واه، يا حبيبي، تتساوى، جت م الغريب، أهيم شوقا، صدقي، الأولة، عراف ولا كنت يوم بنكسر.

















الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة ، نوران ابو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز