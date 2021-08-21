فن ومشاهير

نادية مصطفى تطرب جمهور القلعة بأجمل أغانيها.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أطربت النجمة نادية مصطفى، ضمن غنائها في مهرجان محكى القلعة في دورته التاسعة والعشرين، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت حميدة، الجمهور بمجموعة من أعمالها الخاصة التى تجاوب معها الجميع بالتصفيق والهتاف كان منها شدوني عينيك، جاي ف ايه، مسافات، الصلح خير، سلامات إلى جانب عدد من أيقونات الموسيقى العربية منها أكدب عليك، البوسطجية، أهواك، وادعو لمصر.

نادية مصطفي
 
نادية مصطفى حفلة القلعة
 
نادية مصطفى

الدورة الـ29  من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت ، الشيخ ياسين التهامى ، محمد حسن، طارق العربى طرقان وابناءه، كارمن سليمان ، هشام عباس ، محمد محسن ، جنات ، نسمه محجوب ، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى ، هلا رشدى ، حازم شاهين ، نداء شرارة ، نوران ابو طالب ، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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