شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة فيلم "ريش": سألت ابنى يعنى إيه مهرجان كان.. والمنتجة: زغرط وعيط فى نفس الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل صناع وأبطال فيلم "ريش" الحاصل على جائزة الفيبريسي لأفضل فيلم في الأقسام الموازية وجائزة أفضل فيلم بأسبوع النقاد بمهرجان كان، ضيوفا فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة Cbc، وتحدثوا عن كواليس المشاركة في مهرجان كان وحصوله على الجائزة، حيث قال المنتج محمد حفظى: "لم أتوقع أن يحصل الفيلم على جائزة بهذا الحجم مش عشان بقلل من الفيلم ولكن عشان محصلتش قبل كدة، لأن مفيش أى فيلم عربى أخدها، فكانت مفاجأة، بس كنت حاسس إن الفيلم هيتم اختياره للمشاركة في مهرجان كان".

وتابعت المنتجة شاهيناز العقاد: "أنا مروحتش مهرجان كان بس مكنتش متخيلة إننا هناخد جائزة وكلمت محمد حفظى وعمر الزهيرى وقالولى احنا قاعدين مع بعض ومش مصدقين فقلتلهم أنا كمان مش مصدقة، وحفظى بعتلى الفيديوهات من الحدث وقالى مبروك، وحمدت ربنا إنى مكنتش معاهم لأن أنا كنت حاسة أن قلبى هيقف أكننا أخدنا كاس العالم وقعدت أزغرط وأعيط في نفس الوقت".

وقال المخرج عمر الزهيرى: "أنا بشوف السينما أنواع مختلفة عندنا في سينما تجارية وفى سينما بنحتاجها من حين لآخر تربك اللى متعارف عليه وأنا بحب لما اشتغل على فيلم إنى أكون أنا بس اللى ممكن أعمله، والحاجة التانية والمهمة اننا نعمل حاجات للجمهور ميكونش معتاد عليها ويكون فيها شوية خيال مع وجود المشاعر الإنسانية العادية".وقالت دميانة نصار، بطلة الفيلم: "لما المخرج عمر الزهيرى عرض عليا الدور قالى انى هعمل نفس شخصيتى بنفس شكلى بنفس ملابسي اللى بلبسها، وقلتله أنا مش متعلمة فقالى عادى وأن الدور مش هيكون في كلام كتير وهايكون صامت أكتر".

وعن لحظة علمها بفوز الفيلم بجائزة مهرجان كان قالت دميانة نصار: "ابنى بيقعد على النت وهو اللى عرفنى الخبر، كان عندنا عيد وكنت راجعة من الكنيسة وهو قالى عندى ليكى خبر حلو وأن الفيلم أخد جايزة في مهرجان كان، فقلتله يعنى إيه مهرجان كان، وقلتله انا رايحة أنام فقالى استنى هاشرح ليكى وقعد يشرحلى ويقرأ لى اللى مكتوب على النت".





وتدور قصة الفيلم حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

ويمزج الفيلم بين الواقع والفانتازيا، إذ يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر فيحضر ساحرا لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال، وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحول إلى دجاجة ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة ويبقى الأب في هيئة دجاجة.





يعد "ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي، درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة Film Clinic Indie Distribution.





وتم تطوير مشروع الفيلم بدعم من جائزة baumi لتطوير السيناريو، تورينو فيلم لاب ومؤسسة Cinefondation، ونال جائزة الأطلس لما بعد الإنتاج في ورشة الأطلس ضمن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 2020.