موعد نهائي لعرض فيلم جيمس بوند الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر الحساب الرسمي لسلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة على "تويتر"، الجمعة، أن موعد العرض العالمي الأول للفيلم الجديد من السلسلة والذي يحمل اسم "نو تايم تو داي" أو (لا وقت للموت) هو 28 سبتمبر/أيلول.

وجاء الإعلان ليدحض شكوكاً في وسائل إعلام معنية بالترفيه بشأن موعد العرض الأول، وقالت إنه قد يتأجل مجدداً بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض مناطق العالم مما أدى لتراجع حاد في شباك التذاكر في دور العرض السينمائي في الأسابيع الماضية.



وذكرت تغريدة على حساب "بوند" على "تويتر" أن العرض العالمي الأول للفيلم سيقام في لندن في 28 سبتمبر/أيلول.

وتم تأجيل موعد عرض الفيلم 3 مرات منذ بدء الجائحة في مارس/آذار 2020 مع إغلاق دور العرض السينمائي حول العالم لأبوابها.



وأفلام "بوند" من بين الأكثر قيمة وأهمية في هوليوود إذ تمكن فيلم "سبكتر" في 2015 من جمع 880 مليون دولار من شباك التذاكر حول العالم بينما جمع "سكاي فوول" في 2012 أكثر من مليار دولار عالمياً.