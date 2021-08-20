شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى: لو احتفظ الممثل بروح الهواية هيفضل طول الوقت عنده جديد وطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان محمود عبد المغنى أثناء استضافته فى برنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا" والذى تقدمه الإعلامية مفيده شيحة والإعلامية سهير جودة ومنى عبد الغنى ويذاع على قناة CBC، عن الغرور قائلا إنه رأى الكثير من العباقرة والعمالقة فى الفن وقد دارت بهم الدنيا، وعندما كان يسأل عن سبب ذلك دائما كان الرد هو "التكبر"، وتابع محمود الله أننى خرجت من بيت لا يوجد به كبر وكلما كان الشخص بسيطا كلما كان أفضل.

وأضاف الفنان محمود عبد المغنى أنا الممثل الوحيد الذى لم يطلب "طعام" فى التصوير بل أتناول وجبتى مع الناس خلف الكاميرا اؤمن أن الغرور له نهاية، وأكد أنه من حسن حظه أن هوايته هى عمله لذلك هو مستمتع دائما بما يقوم به، وأكد أن الممثل إذا ظل هاويا سيكون لديه دائما الجديد والطاقة .

ويشارك الفنانة محمود عبد المغنى فى مسلسل "شارع 9" والذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول المشاكل التي تهم الأسرة المصرية مثل علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت ومشاكل الزواج العرفي، أحدها اختفاء ابنة رجل اعمال شهير تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف أنها قتلت في ظروف غامضة يشترك في احداثها مجموعة من سكان شارع 9.

مسلسل "شارع 9" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، ، ماجد الشريف، هدى الأتربى، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى ملئ بالإثارة والتشويق.