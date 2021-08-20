شكرا لقرائتكم خبر عن بكلمات رقيقة.. هنا شيحة تهنئ ابنها الأكبر آدم بعيد ميلاده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكلمات رقيقة مع جمهورها هنأت الفنانة هنا شيحة ابنها الكبير آدم بمناسبة عيد ميلاده الموافق اليوم 20 أغسطس، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور العائلية منذ طفولته حتى أصبح شابا.

ونشرت الفنانة هنا شيحة صورا تجمعهما معا وبرفقة عائلتها وأخواته في مناسبات ومراحل عمرية ومختلفة، وكتبت قائلة: "مولودي الأول، الفرح والسعادة، نورتي يا آدم، أسعد عيد ميلاد دودي، المزيد من أعياد الميلاد المذهلة والممتعة معًا".

وكانت الفنانة هنا شيحة انتهت في يوليو الماضى من تصوير مشاهدها الأخيرة فى أجدد أعمالها السينمائية "النهاردة يوم جميل"، المقرر عرضه في السينمات قريبا.

وتخوض هنا شيحة، بطولة فيلم "النهاردة يوم جميل" بمشاركة توليفة من نجوم الدراما والسينما في مصر، منهم باسم سمرة ونجلاء بدر ومحمود الليثي وأحمد وفيق وانتصار وفراس سعيد، والفيلم سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي، والمقرر عرضه في دور السينما قريبا خلال العام الجاري.