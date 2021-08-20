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جورج وسوف يحتفل بزفاف ابنه جونيور.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم السورى سلطان الطرب جورج وسوف بزفاف ابنه جونيور وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء، على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر الإعلامى نيشان، عبر حسابه بموقع إنستجرام، فيديوهات وصورا من حفل الزفاف وهنأ "أبو وديع" بحفل زفاف ابنه قائلاً: "ألف مبروك أبو وديع.. حفل زفاف ابن جورج وسوف جونيور".

نيشان

 

حفل زفاف نجل جورج وسوف (2)

وكان آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

حفل زفاف نجل جورج وسوف (5)

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

حفل زفاف نجل جورج وسوف (1)

الأغنية تم تصويرها على مدى أكثر من خمسة أيام فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمين.

حفل زفاف نجل جورج وسوف (4)

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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